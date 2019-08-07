Сеул, 7 августа, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor открыла продажи гибридной модели автомобиля Kona 2020. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Kona Hybrid 2020

По их словам, сегодня, 7 августа, компания открыла продажи бензиновой, дизельной и гибридной модели автомобиля Kona 2020.

Kona Hybrid стала первым гибридным внедорожником компании.

Известно, что впервые Hyundai представили модель Kona в 2017 году.

Специалисты отметили, что данную модель автомобиля хорошо приняли во всем мире, так как 2018 году Kona была выбрана «Испанский автомобилем года», а в 2019 году «Североамериканским автомобилем года».

Известно, что новая Kona также будет оснащена системой предотвращения фронтальных столкновений, системой удержания полосы движения и системой предупреждения об усталости водителя, системой движения по магистрали и круиз контролем.

На рынке Южной Кореи стоимость автомобиля составит: для бензиновой версии 19,14 млн — 22,46 млн вон ($15 750~$18 500), для дизеля 21,05 млн — 24,37 млн вон ($17 300~$20 050), для гибрида 22,7 млн — 26,11 млн вон ($18 700~$21 500).