Вашингтон, 7 августа, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Американский коллекционер выкупил у немецкой компании Volkswagen уникальный экземпляр 112-летнего Rolls-Royce 40/50 HP за 75 млн долларов (4,9 млрд рублей). Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

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Уникальное авто сошло с конвейера в 1907 году. Машина была выпущена для управляющего директора компании Клода Джонсона. Авто было окрашено в серебристый цвет. Машина не отличается скоростными характеристиками, поэтому Джонсон назвал её «Серебряный призрак». Теперь все автомобили этой модели имеют это прозвище.

После покупки американский коллекционер отправил машину на соревнование по надежности Scottish Reliability Trials. Сообщается, что за более чем 1200 км у модели случилось только несколько проколов колёс и лишь один раз машине пришлось совершить вынужденную остановку из-за закрытого топливного крана.

Напомним, до продажи «Серебряный призрак» находился у Bentley, потом автомобиль перешел в собственность материнской Volkswagen во время раздела бизнеса Rolls-Royce.

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