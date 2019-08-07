Воронеж, 7 августа, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Первый и основной этап реконструкции мемориального комплекса «Площадь Победы», начавшийся 28 июня, планируется завершить до 1 мая 2020 года. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, говорилось 6 августа на выездном совещании, которое провел на площади глава города Вадим Кстенин. На данный момент уже демонтировано плиточное покрытие, ступени, бордюрный камень. Также ведутся работы по размещению фонтанов, их установят между стелой и скульптурной группой — здесь уже вырыты котлованы, продолжается бурение скважин и монтаж свай, также активно ведутся работы по строительству технического помещения.

Пресс-служба администрации Воронежа Работы по реконструкции площади Победы в Воронеже

«Территория всего мемориального комплекса — 16 тысяч квадратных метров. На площади Победы будет возведен фонтан, оборудованы пандусы, произведено озеленение. Мы установим более двух десятков опор наружного освещения, прожекторы и светильники. Для обеспечения безопасности на территории предусмотрена система видеонаблюдения», — доложил руководитель управления строительной политики Владимир Пешков.

Основные работы по прокладке коммуникаций и мощению плитки мэр поручил закончить осенью 2019 года. Весной будут вестись благоустроительные работы, приведут в порядок территорию за главной скульптурной композицией и сам монумент, а также стелу и гранитную стену комплекса.

«Объем вложений в первую очередь реконструкции — почти 168 миллионов рублей. Будет еще вторая и третья очереди, которые включат в себя лестницу на Помяловского, сам спуск и реконструкцию фонтана, находящегося при входе на площадь. Это уже работы следующих периодов — они стартуют после того, как в 2020 году мы откроем площадь Победы», — отметил Вадим Кстенин.