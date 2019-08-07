Джидинский район, Бурятия, 7 августа, 2019, 09:23 — ИА Регнум. Наводнение в Джидинском районе Бурятии постепенно идёт на спад. Как сообщили ИА REGNUM в главном управлении по ГО и ЧС республики, грунтовыми водами остаются подтоплены подполья сотен домов.

03.mchs.gov.ru Спад воды на реке Селенга. Бурятия

«Сейчас идёт подворовой обход, специалисты сельских поселений оценивают ущерб. Вода только ушла, до этого провести оценку возможности не было», — сообщил «Байкал-Daily» управляющий делами администрации района Евгений Мункуев.

Отмечается, что после оценки ущерба будет решаться вопрос о выделении помощи из резервного фонда Бурятии.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Джида ранее на глазах приехавшего с рабочей поездкой главы республики Алексея Цыденова прорвало дамбу и подтопило первые этажи домов.

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