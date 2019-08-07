Берн, 7 августа, 2019, 09:17 — ИА Регнум. В долине реки Рона и в Женевском озере, начиная с 1980-х годов, темпы роста отложений песка, глины и гравия ускорились в два раза. К такому выводу пришли швейцарские специалисты, которые провели масштабное исследование осадочных отложений в этих водоёмах.

Dmitry A. Mottl Женевское озеро

До этого времени наблюдалось замедление этого процесса, однако затем ситуация кардинально изменилась, что стало сюрпризом для учёных. По словам представителей бернского университета, которые приводит ТАСС, предполагалось, что растущее число электростанций в Альпах приведёт к уменьшению темпов накопления отложений в Женевском озере.

Ученые также обнаружили, что пиковые значения переноса в долину песка, гравия и глины пришлись на 2008 год. Тогда финансовый кризис привёл к спаду в строительной индустрии Швейцарии и как следствие, к уменьшению в долине Роны добычи гравия и песка.