Махачкала, 7 августа, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Статья уголовного кодекса об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) создавалась в России в 1990-х годах в условиях разгула бандитизма. Однако теперь в стране пришло время пересмотреть применение этой статьи. Об этом в интервью телеканалу ННТ заявил глава Дагестана Владимир Васильев.

Kremlin.ru Владимир Васильев

«Я, наверное, как мало кто сегодня, за исключением моих коллег, могу судить о том, в какое время формировалось законодательное поле для возникновения, а потом и применения ст. 210 УК РФ. Это статья, которая предполагает ответственность за создание преступного сообщества и участие в нем. Без этого мы бы не победили организованную преступность. Я, работая на тот момент в МВД, был одним из тех, кто участвовал в подготовке этой статьи», — рассказал Васильев.

По словам политика, основой для статьи стали зарубежные аналоги, в том числе практика Соединённых Штатов Америки. США в своей истории прошли период борьбы с гангстеризмом, что, по мнению главы Дагестана, сопоставимо с событиями, происходящими в России в последнем десятилетии XX века.

«Мы приглашали из-за рубежа сенаторов, специалистов, прокуроров, экспертов. Они делились опытом. Вдумайтесь на минуту: преступное сообщество, в котором есть понятие «омерта», предполагающее молчание, где говорить против босса — это смерти подобно. Но надо было получать показания, потому что сами организаторы не совершают преступления, а руководят процессом. Вот это был такой граневый период, когда и принимался этот закон», — отметил политик.

Однако, по словам Васильева, неправильно, что сейчас в России за организацию преступного сообщества порой привлекаются к ответственности сотрудники каких-либо систем — министерств, ведомств, — которые создали схемы, лишь напоминающие преступное сообщество.

«Это тема, которая требует осмысления и в обществе, и среди правоведов, и самое главное — наложения практики. Но я думаю, что время пришло. И я здесь, может быть, больше других чувствую ответственность за это, потому что такой подход был хорош именно в те годы», — сказал Васильев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня во время «прямой линии» президент России Владимир Путин также заявил о необходимости изменить применение статьи об организации преступного сообщества, в частности, в отношении бизнеса. По словам главы государства, под неё сегодня, при желании, можно подвести совет директоров любой компании.