Исламабад, 7 августа, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Имран Хан провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, об этом 7 августа сообщает Geo TV.

Insaf.pk Имран Хан

Стороны обсудили последние события в регионе, особенно ситуацию, сложившуюся в индийском штате Джамму и Кашмир.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Индии приняли решение отменить 370 статью конституции страны, обеспечивающую особый статус для штата Джамму и Кашмир. Причиной тому стало обострение ситуации в регионе.

Власти Пакистана выразили резкое недовольство в связи с этими событиями, подчеркнув, что не оставят жителей провинции в беде.