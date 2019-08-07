Екатеринбург, 7 августа, 2019, 08:28 — ИА Регнум. В Екатеринбурге задержан житель Верх-Исетского района города по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Наркотики

Гражданина задержали на улице и при нём обнаружена упаковка с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза показала, что это наркотик. «Сюрприз» сотрудников полиции ожидал в квартире подозреваемого. В ходе обыска были обнаружены специальные теплицы для выращивания конопли, причём масса изъятого наркотического вещества позволила квалифицировать действия подозреваемого, как покушение на оборот наркотиков в крупном размере.

Отметим, что подозреваемый — наркоман со стажем. Задержанный мужчина пояснил, что выращивал коноплю для себя, а наркотик приобрёл у знакомого.

Возбуждено уголовное дело, а мужчина по решению суда отправлен под стражу. «Наркоплантатору» грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.