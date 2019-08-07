Любляна, 7 августа, 2019, 08:26 — ИА Регнум. Словенская компания Tushek представила гиперкар TS 900 H Apex мощностью 963 л. с. Об этом сообщает Motor1.

Motor1 Tushek TS 900 H Apex

Гиперкар дебютирует на Salon Prive в Великобритании в начале сентября 2019 года. Пока же представители словенской компании сообщили некоторые его технические характеристики. Весит гиперкар всего 1410 кг, благодаря чему он стал самым легким авто в своем сегменте. Для сравнения, недавно представленный Lotus Evija весит 1680 кг.

А все за счет того, что сделана новинка на основе сверхлегкого трубчатого шасси из хромомолибденовой стали, а ее кузов из композитных материалов.

Под капотом TS 900 H Apex гибридная силовая установка, выполненная на базе 4,2-литрового мотора V8, который установлен сзади. Агрегат работает в паре с двумя электромоторами. В общей сложности моторы выдают 963 л. с. и 1400 Н·м крутящего момента.

Напомним, словенский производитель суперкаров появился в 2012 году и представил тогда 450-сильное купе Renovatio T500.

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