Тюмень, 7 августа, 2019, 08:20 — ИА Регнум. Тюменцы, проживающие в Восточном микрорайоне, собираются через суды, прокуратуру и пикеты отстаивать свои права на шумоизоляцию от работы сортировочной станции Войновка. ОАО «РЖД» в ответ на претензии недовольных жителей отказывается устанавливать звукоизоляционные щиты, сообщает Ura.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM РЖД

Станция Войновка является одной из крупнейших сортировочных узлов АО «РЖД». Ежедневно с неё отправляется порядка 10 тысяч вагонов. Жители окрестных домов жалуются на невыносимый круглосуточный шум и звуки от работы железнодорожной станции.

Однако в АО «РЖД» ответили изданию, что ответственность за превышение норм шума должны нести власти Тюмени, так как «ни застройщиками, ни контролирующими органами не были приняты необходимые решения».

Участок железной дороги, на который жалуются тюменцы, был введён в эксплуатацию в 1913 году. Сортировочная горка начала работу в 1988 году. А многоквартирные дома на ул. 30 лет Победы и Моторостроителей построили уже в 90-е годы прошлого века.

В АО «РЖД» заявляют, что Управление Роспотребнадзора по Тюменской области предложило городскому департаменту градостроительной политики включить установку шумозащиты в проект генплана развития Тюмени.