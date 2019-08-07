Самара, 7 августа, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Выставка, посвященная путешествиям Владимира Маяковского, пройдет в самарском литературном музее «Горький центр», 7 августа сообщает «Волга ньюс».

Samlitmus.ru Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького

Открытие запланировано на 17 августа в 19:00. На открытии выставки руководитель научно-экспозиционного отдела Дома И. С. Остроухова в Трубниках (г. Москва) Марина Краснова проведет кураторскую экскурсию.

Путешествия Маяковского с 1922 по 1929 год охватывают Ригу, Берлин, Париж, Мексику, США, Варшаву и Прагу. Выставка предлагает взглянуть на мир глазами поэта и окунуться в расколотый надвое мир.

Вход в день открытия будет свободным. В остальные дни: 200 руб.(взрослый) и 150 руб. (школьный, студенческий, пенсионный).

Напомним, что «Горький центр» является выставочной площадкой литературного музея, на которой проходят лектории, кинопоказы, изучение литературы XX века и произведений современных авторов.