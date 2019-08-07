Тулун, Иркутская область, 7 августа, 2019, 08:03 — ИА Регнум. В Тулуне Иркутской области, который за лето дважды пострадал от наводнения, начата подача питьевой воды. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Питьевая вода

По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по региону Дмитрия Савиных, с 1 августа вода в сети холодного водоснабжения проходила усиленный контроль. В настоящее время ресурсоснабжающая организация получила все необходимые материалы для подачи питьевой воды в сети водоснабжения.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко потребовал максимально ускорить процесс восстановления штатной работы водозаборов в городах Нижнеудинск и Тулун. Однако в Нижнеудинске необходимо время на монтаж нового технологического оборудования.

Оборудование уже заказано, идут переговоры с поставщиками об ускорении сроков его поставки, отметил министр транспорта области Артур Сулейменов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военные провели дезинфекцию подтопленных школы и детского сада Тулуна.

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