Компания Audi представит шесть новых авто линейки RS — СМИ
Берлин, 7 августа, 2019, 07:51 — ИА Регнум. Немецкая автокомпания Audi планирует до конца 2019 года представить шесть новых или обновленных «заряженных» автомобилей из линейки RS. Об этом сообщает портал Autonews.ru.
На авторынке появятся спортивные кроссоверы RS Q3 и RS Q3 Sportback. Авто получат наддувные пятицилиндровые двигатели на 2,5 л, мощность которых составит около 400 л. с.
Также компания может уже в этом году представить спортивный хэтчбек RS7 Sportback, который будет укомплектован V8 на 4 л. Мощность мотора будет около 600 л. с. Возможно появится гибридная установка с этим двигателем мощностью 700 л. с.
Кроме того, немецкая компания проводит тесты над «заряженным» универсалом RS6 Avant, который имеет такой же мотор, что и RS7 Sportback.
Напомним, что накануне Audi представила электрический самокат e-tron Scooter. Первыми владельцами этого самоката станут те, кто приобретет покупателям электрокроссовера Audi e-tron.
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