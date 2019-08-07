Москва, 7 августа, 2019, 07:43 — ИА Регнум. Несколько испытательных полётов запланированы для тяжелого ударного беспилотника «Охотник» в текущем году. Тесты будут последовательно усложняться, сообщил 7 августа источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Twitter / Ivan O'Gilvi БПЛА «Охотник»

Несколько полетов с последовательным усложнением заданий предусмотрены программой испытаний летательного аппарата в 2019 году, пояснил источник. Ожидается, что один из полётов пройдет в частично автономном режиме, когда оператор подаст с земли лишь несколько команд.

Вариант полностью автономного полета, в ходе которого беспилотник взлетит, выполнит задание и сядет под контролем собственной системы управления, также рассматривается, добавил собеседник ТАСС.

Напомним, беспилотник «Охотник» массой около 20 тонн, выполненный по аэродинамической схеме «летающее крыло», разработан российским КБ Сухого. Аппарат оснащен реактивным двигателем и средствами для разных видов разведки.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа представители Минобороны России проинформировали о первом полёте новейшего беспилотника. Дрон под управлением оператора совершил облёт аэродрома и успешно приземлился.