Минск, 7 августа, 2019, 07:38 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия договорились повысить тарифы на 3,7% на транспортировку нефти через территорию республики с 1 сентября, сообщает пресс-служба «Белнефтехима».

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Отмечается, что на сегодняшний день ни Россия, ни Белоруссия не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале текущего года.

«Поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год», — говорится в заявлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле «Белнефтехим» сообщил о кратном превышении хлорорганических соединений в российской нефти, поступившей из России по нефтепроводу «Дружба». В результате были приостановлены поставки нефти по «Дружбе» в ряд стран, в том числе в Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию и Германию.

По словам председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова, поставки некачественной нефти из России лишили Белоруссию возможности получить прибыль в размере около $100 млн.

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