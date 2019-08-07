В Саратовской области в ДТП погибли женщина и двое детей
Саратов, 7 августа, 2019, 07:26 — ИА Регнум. Женщина и двое детей погибли в ДТП на трассе в Саратовской области, еще двое человек пострадали. Об этом 7 августа сообщает Saratov24.tv.
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ДТП
Столкновение произошло в 6 часов утра (5:00 по мск) на 366-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград в Красноармейском районе.
По сообщению сотрудников Госавтоинспекции, на трассе столкнулись грузовик и легковой автомобиль Kia. В результате двое детей и женщина погибли, а мужчина и ребенок были доставлены в больницу.
Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.