Донецк, 7 августа, 2019, 07:25 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины привели в высшую степень боеготовности силовиков на мариупольском направлении, говорится в заявлении представителя Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

Mil.gov.ua Украинские солдаты

В заявлении отмечается, что в ДНР не исключают, что с целью создания повода для начала наступления в ближайшее время ВСУ произведут теракты вблизи переднего края, жертвами которых станут украинские боевики или мирные жители.

Уточняется, что украинские силовики вывели на огневые позиции в районах Тернового, Кирово и Андреевки подразделения 406-й артиллерийской бригады с артиллерийскими установками калибра 152 и 122 миллиметров.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны — участницы «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция, Украина) собраться для возобновления переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. По его словам, призыв связан с гибелью четырех боевиков ВСУ в Донбассе.

Отметим, несмотря на объявленное бессрочное перемирие, 5 августа украинские силовики открыли огонь по окраине Горловки в ДНР. Огонь из стрелкового оружия вёлся одновременно с восьми точек по окраинам посёлка.

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