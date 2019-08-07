Багдад, 7 августа, 2019, 07:23 — ИА Регнум. Шиитские ополченцы «Хашд аш-Шааби» ликвидировали в провинциях Дияла и Ниневия свыше 15 укрытий, принадлежащих боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 6 августа сообщает Alghad Press.

Tasnim News Agency Шиитские бойцы в Ираке

Спецоперация проводилась при поддержке вооруженных сил Ирака, в укрытиях были обнаружены запасы продовольствия террористов, средства связи, а также одежда.

Напомним, с начала недели вооруженные силы Ирака совместно с шиитскими ополченцами, а также суннитской милицией начали спецоперацию по уничтожению террористов в указанных провинциях.