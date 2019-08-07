Киев, 7 августа, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся на Украину после недавнего «побега». Как сообщает «Страна.ua», на Родину политика доставил бизнес-джет.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

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По данным издания, борт вылетел из аэропорта Рас-эль-Хайма в Дубаи 6 августа, а в аэропорту «Жуляны» приземлился сегодня, 7 июля, в 02:30.

«Пётр Порошенко сегодня ночью вернулся из отпуска в Киев», — говорится в сообщении издания.

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В Киеве политика встречали два автомобиля Mercedes.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент Украины Пётр Порошенко вместе с семьёй улетел в Турцию. Бывший украинский лидер и члены его семьи добирались до Стамбула по отдельности: некоторые из них выехали с Украины на последней неделе июля, а остальные улетели вместе с ним в воскресенье, 28 июля. Предполагалось, что Порошенко, возможно, уехал на отдых — о таких планах он чуть ранее сообщал журналистам.

Позднее стало известно, что из Стамбула рейс был отправлен в Дубай, после чего исчез из системы отслеживания. На другом самолёте в Мюнхен вылетели жена экс-президента Марина, его дочери Евгения, Александра и сын Михаил.

Эксперты заявили о высокой вероятности того, что Порошенко больше не вернётся на Украину.