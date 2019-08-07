Магадан, 7 августа, 2019, 07:11 — ИА Регнум. Губернатор Колымы Сергей Носов поручил разобраться с Аэронавигацией, которая долго меняет в аэропорту Магадана оборудование принимающее полёты. По причине низкой видимости в плохую погоду наземные службы не могут посадить самолёт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергин В. А Аэропорт Магадана

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На прошедшем 7 августа в правительстве Магаданской области совещании, чиновники обсудили вопросы по ремонту в аэропорту «Сокол» им. Высоцкого. Непогода накануне, 6 августа, не дала возможности с имеющимся оборудованием пройти самолётам погодный минимум и пилоты были вынуждены лететь на запасной аэродром на Камчатке.

«Вчера Магаданская область дрогнула. С Камчатки два раза людей запускали в самолёт и вновь выпускали. Решение принимает командир корабля, возможности для посадки в аэропорту ухудшились примерно в восемь раз. Что у нас происходит? С Аэронавигацией заключён контракт, связанный с заменой оборудования принимающего полёты. Видимость 60 метров, а должна быть 460 метров. Работы будут вестись до октября», — цитируетСергея Носова MagadanMedia.

Губернатор акцентировал, что будет разбираться и контролировать ситуацию:

«Почему жители Магаданской области стали заложниками этой ситуации! Бардак устраивать и издеваться над жителями я не позволю».

Если отремонтированное оборудование запустят лишь в октябре, то при плохой погоде борты будут направлять на запасной аэродром.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа рейс из Москвы, сделав несколько кругов над аэропортом «Сокол», ушёл на запасной аэродром на Камчатке.