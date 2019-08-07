Ревда, Свердловская область, 7 августа, 2019, 06:59 — ИА Регнум. В Свердловской области неподалёку от города в Ревда сошли с рельсов пять порожних вагонов грузового состава. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Инцидент произошёл на участке пути между Решётами и Ревдой. По предварительной информации сошедшие вагоны перегородили соседний путь и произошло повреждение линии электропередачи.

На место выехали специализированные составы для устранения аварии. На время работ движение по данному участку дороги будет осуществляться через станцию Кузино.

«Свердловская железная дорога приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства и просит уточнять оперативную информацию о нахождении пассажирских составов на сайте ОАО «РЖД», — сообщили в пресс-службе.