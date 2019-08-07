Аша, Челябинская область, 7 августа, 2019, 06:14 — ИА Регнум. В Челябинской области мусор из Ашинского района приходится возить в Сатку. И это влияет на тариф, заявляют местные жители.

Мусор

С этой проблемой они обратились к руководству региона. Граждане просят оптимизировать транспортировку с тем, чтобы в итоге снизить тариф.

Врио губернатора Алексей Текслер выслушал мнения граждан и поручил областному минэкологии заняться этим вопросом. Возможно, скоро ашинский мусор будут возить на более близкое расстояние, что скажется и на тарифах на его вывоз.

.