Якутск, 7 августа, 2019, 06:04 — ИА Регнум. Якутия и Турция планируют открыть прямой рейс из Якутска в Анталью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта республики после встречи представителей двух сторон.

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Намерения о сотрудничестве обсудили представители авиакомпании Turkish Airlines и аэропорта Якутска.

Соглашение будет подписано после реконструкции аэропорта. Тогда можно будет увеличить пассажиропоток по международным направлениям до 140 тыс. человек в год.

Время полёта с Якутска до Анталии — 9 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, чаще всего якутяне выбирают для отдыха курорты Турции, также популярен Вьетнам и Китай.