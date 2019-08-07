Ачинск, Красноярский край, 7 августа, 2019, 05:45 — ИА Регнум. Власти Ачинска предупредили горожан о запрете на посещение лесных массивов в так называемой «красной зоне». Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации, речь идёт о территориях, попадавших в зону ЧС.

Запретная зона

В настоящее время работу ведут сапёры, которые должны удостовериться, что окрестная территория безопасна. Поэтому ачинцам советуют не гулять в районе деревень Каменка, Малый Улуй, посёлков Горный, Ключи, Мазульский рудник, села Заворки.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Ачинском районе Красноярского края произошёл пожар на одном из военных складов. Из-за пожара начали взрываться боеприпасы. По последним данным, пострадали 13 человек, шестеро госпитализированы. Велась эвакуация людей. 6 августа режим ЧС, ранее объявленный в Ачинском районе, был отменён,