* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 7 августа, 2019, 05:30 — ИА Регнум. О возрождении террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и в Сирии говорится в докладе Пентагона об операции «Непоколебимая решимость».

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Боевики продолжают свою деятельность, включающую теракты, похищения. Активность зафиксирована с апреля по июль 2019 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 августа в ходе спецоперации в городе Махмур (Ирак) были уничтожены шесть террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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