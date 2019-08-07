Нью-Йорк, США, 7 августа, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с израильским спутником связи AMOS-17 проведён с космодрома на мысе Канаверал, сообщает американская компания SpaceX.

SpaceX Старт ракеты Falcon 9

Старт состоялся 6 августа в 19:23 по местному времени. Через 31 минуту AMOS-17 был успешно выведен на орбиту земли.

AMOS-17 является собственностью компании Space Communication. Он обеспечит вещание в странах на территории Африки и рассчитан на двадцатилетний срок службы.