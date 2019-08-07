Курган, 7 августа, 2019, 05:47 — ИА Регнум. Жителя Кургана за совершение сотовых мошенничеств по Ленинградской, Тверской и Новосибирской областях приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Ущерб гражданам составил более полумиллиона рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Телефонный мошенник

Установлено. что в период до июля 2018 года 33-летний житель Кургана звонил на абонентские номера граждан и представлялся сотрудником технического отдела оператора сотовой связи. Якобы оператор переходит на новое оборудование и номера находятся под угрозой блокирования. Чтобы избежать проблем, мужчина предлагал абонентам переход на новое оборудование в «ручном режиме».

Потерпевшие под диктовку выполняли операции, в результате которых их деньги списывались на номера злоумышленника. В рамках уголовного дела потерпевшим признан 31 человек. Сумма причиненного ущерба составила более 500 тысяч рублей.

Курганцу вынесен приговор по частям 1 и 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).