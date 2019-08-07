Альметьевск, Татарстан, 7 августа, 2019, 04:58 — ИА Регнум. Альметьевский городской суд Татарии осудил на четыре года колонии строгого режима бывшего следователя-криминалиста, обвиняемого в получении взятки за прекращение дела, которое находилось в его производстве. Вердикт суда пока не вступил в законную силу. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ.

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Следователи, которые вели скандальное дело экс-коллеги — криминалиста следственного отдела по Альметьевску СУ СК РФ по РТ и его подельника, выяснили, что фигурант в июне 2018 года получил 1,5 млн рублей взятки. Деньги передал его знакомый, а в обмен теперь уже бывший сотрудник следственных органов должен был закрыть уголовное дело, что на тот момент было в его производстве.

Проверка выявила данный факт и в отношении следователя возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Обвинительное заключение утвердил замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев.

Главный фигуранта был осуждён на четыре года колонии строгого режима, штраф в 2 млн рублей и запрет три года занимать госдолжности. Его подельник получил два года условно с испытательным сроком два года. Помимо этого, он также должен выплатить штраф — 500 тыс. рублей.

Приговор пока в законную силу не вступил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии фигурантом уголовного дела стал экс-глава штаба МВД по региону. Он обвиняется в мошенничестве, связанном с получением крупной взятки — 260 тыс. рублей.

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