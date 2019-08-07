Нью-Йорк, США, 7 августа, 2019, 04:25 — ИА Регнум. О задержании в городе Дингманс Ферри (штат Пенсильвания, США) гражданина РФ Владимира Кузнецова сообщило российское Генконсульство в Нью-Йорке.

Задержание

Уточняется, что задержание проведено 6 августа. Российского гражданина подозревают в незаконной отправке в Россию по почте американских комплектующих к стрелковому оружию.

По версии американской стороны, он отправлял комплектующие к оружию из США в Россию, начиная с февраля 2017 г. Он делал это, не имея лицензии Госдепа и американского минторга, то есть нарушил закон.

7 августа состоится судебное заседание по этому делу. Российский гражданин рискует оказаться в тюрьме сроком на 20 лет.