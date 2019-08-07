Казань, 7 августа, 2019, 04:02 — ИА Регнум. О предстоящем визите Владимира Путина и Дмитрия Медведева, выступая на стратегической сессии «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов», прошедшей в Казани, сообщил глава Татарии Рустам Минниханов. Он добавил, что премьер-министр посетит открытие мирового чемпионата WorldSkills, что стартует в республике 22 августа, а президент — закрытие, которое намечено на 27 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин

Чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани планирует посетить также ряд федеральных министров.

«Пользуюсь возможностью, хочу пригласить вас на 45-й чемпионат мира по стандартам WorldSkills. Это очень важно, подготовка рабочих профессий и статус человека труда. Это очень важно. Огромное внимание уделяет этому вопросу наш президент Владимир Владимирович. Дмитрий Анатольевич будет на открытии, Владимир Владимирович должен быть на закрытии. Много министров приедут», — отметил Минниханов, выступая 6 августа перед участниками сессии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин в последний раз посетил столицу Татарии в середине мая 2019 года. Визит был коротким и проходил в рамках серии оборонных совещаний. В Казани глава государства посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, на котором ему представили образцы современной авиатехники. Там же прошло общение с рабочими. До этого Владимир Путин был в Казани в феврале 2019 года, где провёл расширенное заседание президиума Госсовета. Февральский визит запомнился шутками в адрес Рустама Минниханова, вызвавшими разные домыслы, которые развеял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметивший, что претензий к Минниханову у президента нет, а отношения «очень доверительные».

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