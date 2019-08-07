Киев, 7 августа, 2019, 03:11 — ИА Регнум. После того как Верховная рада нового созыва начнёт работу, украинский генпрокурор Юрий Луценко подаст заявление об отставке, заявил он на радио «Новое время».

ВАДИМ ЧУПРИНА Юрий Луценко

«Как только новый парламент соберётся, сформирует руководящие органы парламента, я внесу заявление об отставке по собственному желанию», — сказал Луценко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с аналогичным заявлением украинский генпрокурор выступал в конце мая. Тогда он сказал, что отставка произойдёт после избрания нового парламента.