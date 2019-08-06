Благовещенск, 7 августа, 2019, 02:56 — ИА Регнум. Порядка 14 млн рублей выплачено жителям Амурской области, пострадавшим от паводка, сообщили 7 августа в пресс-службе регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Амурчанам, пострадавшим от паводка, уже выплачено помощи на сумму 8,72 млн рублей по линии соцзащиты и пять миллионов рублей — из резервного фонда», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 августа губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что выплаты пострадавшим от паводка семьям нужно осуществить в срочном порядке. В первую очередь тем, у кого есть несовершеннолетние дети.