Санкт-Петербург, 28 июля, 2011, 17:50 — ИА Регнум. Государство не должно насильно опускать цены на нефть и нефтепродукты, иначе это негативно сказывается на рынке. Об этом Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 28 июля, на пресс-конференции заявил президент НК "Нефтяной клуб Санкт-Петербурга" Олег Ашихмин .

"Государство не должно вмешиваться в ценообразование. Так, весной этого года уже снизили цену на бензин на рознице, но на опте она осталась такой же, и пошел перекос рынка. В нефтяной отрасли России сегодня самый большой монополизм, но единственная сегмент, где еще есть конкуренция - это розница, поэтому не надо его подавлять", - считает Ашмихин.

Генеральный директор ЗАО " Петербургская топливная компания " Андрей Михеев заявил, что когда часто идут жесткие административные указки о снижении цен, то компании начинают игнорировать это, "потому что снижать их уже некуда".

Напомним, весной 2011 года федеральные власти заставили нефтяные компании сдерживать цены на бензин, не поднимая их, чтобы не вызвать недовольство россиян. Впоследствии в нескольких регионах России был зафиксирован недостаток нефтепродуктов, в том числе бензина на заправочных станциях, так как компании стали выводить больше продукции на экспорт.