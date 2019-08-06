Мнение: Государство не должно вмешиваться в образование цен на нефть
Санкт-Петербург, 28 июля, 2011, 17:50 — ИА Регнум. Государство не должно насильно опускать цены на нефть и нефтепродукты, иначе это негативно сказывается на рынке. Об этом Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 28 июля, на пресс-конференции заявил президент НК "Нефтяной клуб Санкт-Петербурга"
"Государство не должно вмешиваться в ценообразование. Так, весной этого года уже снизили цену на бензин на рознице, но на опте она осталась такой же, и пошел перекос рынка. В нефтяной отрасли России сегодня самый большой монополизм, но единственная сегмент, где еще есть конкуренция - это розница, поэтому не надо его подавлять", - считает Ашмихин.
Генеральный директор ЗАО "
Напомним, весной 2011 года федеральные власти заставили нефтяные компании сдерживать цены на бензин, не поднимая их, чтобы не вызвать недовольство россиян. Впоследствии в нескольких регионах России был зафиксирован недостаток нефтепродуктов, в том числе бензина на заправочных станциях, так как компании стали выводить больше продукции на экспорт.