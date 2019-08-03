Нью-Йорк, США, 7 августа, 2019, 02:25 — ИА Регнум. Терактом является нападение на гостей фестиваля в городе Гилрое (штат Калифорния, США) 28 июля, заявил официальный представитель ФБР Джон Беннет, передаёт NBC.

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США Стрельба

По предварительным итогам расследования, стрелок, который убил трёх человек, намеревался устроить бойню в нескольких местах. Как сказал Беннет, открывший стрельбу Сантин Уильям Леган проявлял интерес к идеологии насилия.

Напомним, на гастрономическом фестивале в Гилрое Леган открыл стрельбу, ранив 12 человек и убив шестилетнего мальчика, девочку 13 лет и молодого мужчину. У него было разрешение на ношение оружия.