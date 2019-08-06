Лондон, 7 августа, 2019, 02:02 — ИА Регнум. Отказ от ядерной и ракетной программ и возврат к переговорам с Соединёнными Штатами порекомендовало британское министерство иностранных дел в своём заявлении.

Флаги США и КНДР

Комментируя очередные ракетные пуски, которые провели северокорейские военные под личным руководством Ким Чен Ына, Форин-офис заявил, что все члены ООН должны соблюдать политику санкций против Пхеньяна, пока он осуществит денуклеаризацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 6 августа с территории Северной Кореи в Японское море были запущены две баллистические ракеты. В Пхеньяне пояснили, что этим шагом напоминают Вашингтону и Сеулу о незаконности проведения совместных военных учений.

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