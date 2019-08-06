Москва, 7 августа, 2019, 01:49 — ИА Регнум. Экскурсия по территории Московского Кремля с участием американского режиссёра Квентина Тарантино и российского министра культуры Владимира Мединского состоялась 6 августа, передаёт телеканал «Звезда».

Дарья Драй ИА REGNUM Квентин Тарантино во время фотосессии, посвященной премьере фильма «Однажды… в Голливуде» на крыше отеля Ritz Carlton

Тарантино увидел колокольню Ивана Великого, царь-пушку, царь-колокол. Американский гость побывал в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.

Напомним, 7 августа в Москве состоится презентация нового художественного фильма Тарантино «Однажды в… Голливуде». Премьера ленты состоялась 21 мая 2019 г. на Каннском фестивале.