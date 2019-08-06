Посёлок городского типа Судиславль, Костромская область, 7 августа, 2019, 00:34 — ИА Регнум. В Костромской области рецидивист получил 23 года строгого режима за изнасилование и убийство 16-летней девушки, совершенное в 2003 году, — сообщает Следственное управление Следственного Комитета по Костромской области.

За решёткой

Преступление было совершено в поселке Дружба Судиславского района. Следствием установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил изнасилование 16-летней девушки, затем из мести за оказанное сопротивление и желая скрыть следы преступления, он нанес потерпевшей несколько ударов ножом в шею и грудь. Девушка скончалась на месте. Ее тело нашли местные жители в этот же день.

Как объяснили следователи, предварительное следствие по уголовному делу «было приостановлено в связи с неустановлением лиц» и лишь в этом году удалось получить данные о причастности к этому местного жителя, находившегося в местах лишения свободы за ряд тяжких преступлений. Следствие было возобновлено. Специалисты провели молекулярно-генетическую экспертизу. Кроме того, подробности случившегося рассказал сам 52-летний мужчина, которого привезли на место преступления для следственного эксперимента.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.