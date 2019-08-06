Пекин, 7 августа, 2019, 00:26 — ИА Регнум. Китай отберет и почтит 200 человек, ставших образцом для подражания за свой беззаветный вклад в развитие Китая на протяжение последних семи десятилетий к годовщине основания КНР, передает 6 августа агентство Синьхуа.

Флаг КНР

Онлайн-голосование по отбору кандидатов завершилось 5 августа. Всего было отдано более 115 млн голосов и 200 млн мнений со всего Китая за 15 дней, сообщили организаторы голосования.

Всего 722 кандидата были рекомендованы к голосованию, включая ветерана Чжан Фуцина и сапера Ду Фуго наряду с прочими. Конечный отбор кандидатов будет основываться на результатах онлайн-голосования.

Кампания была запущена Департаментом по связям с общественностью ЦК Компартии Китая и Организационным департаментом ЦК Компартии Китая наряду с прочими организациями в середине июня текущего года.

Напомним, что 1 октября 2019 года исполняется 70 лет со дня основания Китайской народной Республики. Это праздник является одним из самых важных в Китае, а осенние каникулы по этому поводу сравнимы по длине с новогодними праздниками в Поднебесной.