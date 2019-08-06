Ухань, Китай, 7 августа, 2019, 00:06 — ИА Регнум. Мощные ливни и наводнения в центральной китайской провинции Хубэй унесли жизни 13 человек, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

Philippe Semanaz После дождя в Китае

Проливные дожди обрушились на город Шиянь и уезд Юньси под его юрисдикцией с 6 августа. Внезапное наводнение повредило 57 домов в одной из местных деревень. Объем осадков оказался наибольшим за всю историю наблюдений в этом районе. Власти объявили чрезвычайную ситуацию в районе.

Ливни также привели к повреждению линий телекоммуникаций, энергоснабжения и водоснабжения. Тем не менее, движение транспорта на местных дорогах удалось восстановить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было известно о шести жертвах ливней и наводнений в китайской провинции Хубэй. Власти объявили «красный» уровень погодной опасности.