Гонконг, Китай, 7 августа, 2019, 00:00 — ИА Регнум. В Гонконге местная полиция снова использует слезоточивый газ для разгона протестующих. Об этом 6 августа сообщает телерадиокомпания RTHK.

Ντουντούκα Слезоточивый газ

Сегодня сотрудники полиции задержали председателя студенческого союза университета Baptist University. Студенты данного университета активно участвуют в акциях протеста, вызванных намерением властей Гонконга принять закон об экстрадиции подозреваемых по запросу властей материкового Китая.

Председателя студенческого союза Кита Фонга задержали по подозрению в хранении оружия с целью нападения. После задержания сотни студентов и других протестующих окружили полицейский участок округа Самсёйпоу. Чтобы разогнать толпу, полиции пришлось применять слезоточивый газ.