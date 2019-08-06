Москва, 6 августа, 2019, 23:33 — ИА Регнум. Сотрудники полиции проверяют сообщение о массовой драке, произошедшей вечером 6 августа в московском районе Гольяново. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Драка

По предварительным данным, инцидент произошёл возле дома, расположенного по адресу: Новосибирская улица, 9/2.

«В массовой драке сошлись около двадцати человек», — сказал источник, добавив, что участники драки использовали биты и другие подручные средства.

В свою очередь, телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на очевидцев сообщает о ножевом ранении, полученном одним из участников конфликта.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, информация об инциденте уточняется.