Москва, 6 августа, 2019, 23:17 — ИА Регнум. Всю текущую неделю погода в Москве останется достаточно холодной, но при этом не будет нестабильной, сообщает 6 августа газета «Известия» со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.

Макс13 Похолодание

В середине недели можно ожидать некоторого потепления, при котором дневная температура воздуха может подняться до +22 градусов по шкале Цельсия, а к 8 августа потеплеет до +25 градусов при высокой вероятности дождей и гроз.

Тем не менее 9 августа в Москву вернётся похолодание, и столбик термометра днём опустится до +18…+20 градусов по шкале Цельсия.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала августа на территории европейской части России отмечено заметное похолодание, аномальное для этого времени года.