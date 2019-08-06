Екатеринбург, 6 августа, 2019, 23:14 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы ГУ МВД по Свердловской области Владимир Миронов дал поручение активизировать расследование по уголовному делу об избиении активиста Алексея Беззуба. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Пресс-служба ГУ МВД России Полиция России

Руководитель главка собрал следственно-оперативную группу по «делу Беззуба» и дал задачи по активизации всех служб и подразделений, которые задействованы в данном процессе. Наказание для нападавших на общественника должно стать неотвратимым, настоял Миронов.

Напомним, 24 июля на общественника и соратника оппозиционного блогера Алексея Навального — Алексея Беззуба было совершено нападение. Двое неизвестных инсценировали ограбление, нанеся активисту несколько ударов. Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего.

Сам Беззуб заявлял, что нападение мог организовать скандальный депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников.