Мехико, 6 августа, 2019, 23:03 — ИА Регнум. Вооруженные бандиты ограбили государственный монетный двор в Мексике, 6 августа передает агентство Reuters.

Цитата из к/ф «На несколько долларов больше». Реж. Серджио Леоне. Италия — Испания — ФРГ. 1965 Мексиканские бандиты

По информации полиции, грабителей было всего двое, они легко справились с охранником Casa de Moneda в Мехико, а затем пробрались в хранилище, которое было открыто.

Добычей налетчиков стали 1567 золотых монет. Стоимость золотых монет номиналом 50 песо составляет не менее $2,5 млн.

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