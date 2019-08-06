Гонконг, Китай, 6 августа, 2019, 22:57 — ИА Регнум. Правительство Китая заявило, что манифестанты в Гонконге не должны «играть с огнем» и путать сдержанность Пекина со слабостью, сообщает испанское издание El Mundo со ссылкой на Reuters. Пресс-секретарь Государственного совета по делам Гонконга и Макао Янг Гуанг также предупредил протестующих, которые в ходе вчерашней генеральной забастовки заняли улицы Гонконга и парализовали город, что местная власть и полиция готовятся привлечь всех задержанных к суду за их действия.

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По словам Гуанга, поведение «радикалов» вышло за рамки свободы самовыражения и права на собрания. «Все эти люди, которые делают полицию своей мишенью или поджигают полицейские участки, наносят большой ущерб обществу <…> Это должно прекратиться», — сказал представитель Управления по делам Гонконга.

Он упрекнул демонстрантов в их вере в то, что «только насилием можно добиться справедливости», и посетовал, что протестующие «вынудили местных жителей принимать участие в своих акциях». «Мы просим жителей [Гонконга] сказать «нет». Если протесты продолжатся, кто, по-вашему, оплатит счет?» — добавил Гуанг. Он одобрил действия гонконгской полиции, похвалив ее за «твердые меры» по возвращению порядка. «Мы продолжим защищать правовое государство», — пообещал пресс-секретарь.