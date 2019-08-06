Екатеринбург, 6 августа, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Мэрия Екатеринбурга желает снести 28 этажей у недостроенного небоскрёба рядом с северным автовокзалом. Об этом представители городской власти заявили на предварительном судебном заседании в областном Арбитражном суде.

Небоскрёб рядом с северным автовокзалом. Екатеринбург

В горадминистрации настаивают на том, что с 8 по 36 этаж небоскрёб воздвигли без разрешения. Если суд примет сторону мэрии, то незаконную постройку должны будут снести уже через 12 месяцев после решения суда.

Ответчиками выступают четыре коммерческие компании — ООО «ТВЦ Европейский», ООО «Звездный дар», ООО «РозТех» и ООО «Инвек». Они арендовали земельный участок, на котором находится постройка. Последние три компании из списка утверждают, что не причастны к строительству.

Заседание суда перенесено на 30 августа из-за отсутствия нужных документов в наличии у судебной стороны.

Напомним, снос высотных объектов для Екатеринбурга — не уникальное явление. В 2018 году в городе демонтировали телебашню, которая продержалась в недостроенном состоянии не один десяток лет.