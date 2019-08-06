Вашингтон, 6 августа, 2019, 22:32 — ИА Регнум. Американская компания Paccar Inc, специализирующаяся на продаже грузовиков, выплатит $1,7 млн в бюджет США за нарушение санкционного режима в отношении Ирана. Об этом сообщает 6 августа пресс-служба министерства финансов США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Как уточняется, такую сумму компания согласилась внести в рамках досудебного соглашения за 63 зафиксированных случая «явного нарушения санкций».

Согласно данным американского ведомства, Paccar поставила несколько десятков автомобилей в Европу через свою дочернюю структуру в Нидерландах на общую сумму $5,4 млн. При этом было установлено, что конечным потребителем данной продукции являлся Иран.

Напомним, Соединённые Штаты возобновили действие односторонних санкций против Тегерана осенью 2018 года после выхода из международного соглашения по иранской ядерной программе.