Мехико, 6 августа, 2019, 22:31 — ИА Регнум. В престижном районе столицы Мексики произошло ограбление Монетного двора, сообщает 6 августа интернет-портал Aristegui Noticias.

Coinsplanet.ru Логотип Монетного двора Мексики на монете

Трое преступников запугали охранника и прорвались в хранилище ценностей, откуда вынесли памятные монеты и часы на сумму $2,6 млн.

Завладев ценностями, преступники скрылись на мотоциклах. В ходе ограбления никто не пострадал.

Власти утверждают, что лица преступников попали в поле зрения камер видеонаблюдения, и их личности устанавливаются.