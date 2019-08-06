Курск, 6 августа, 2019, 22:16 — ИА Регнум. Закон «О детях войны в Курской области» вступит в силу с 1 января 2020 года. Как сообщила пресс-служба областной администрации, к категории отнесли жителей региона, родившихся с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года.

Владимир Костецкий. Возвращение. 1947

Дети войны будут получать ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере 1,5 тыс. рублей, а также будут обслуживаться вне очереди в государственных медицинских и социальных учреждениях.

Сейчас в регионе продумывают образец удостоверения и документ, регламентирующий порядок его выдачи. Предположительно, регламент должен быть готов в октябре 2019 года.