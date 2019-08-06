Москва, 6 августа, 2019, 22:15 — ИА Регнум. Россельхознадзор снимает ранее введённые ограничения на поставки в Россию молочной продукции трёх белорусских предприятий. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, речь идёт о поставках сухой молочной продукции ОАО «Барановичский молочный комбинат», сливочного масла предприятия «Сморгонские молочные продукты» (филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат») и пастеризованных сливок производственного участка Березинский ОАО «Здравушка-милк».

Решение о снятии ограничений принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований и гарантии департамента ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии, пояснили в Россельхознадзоре.

Указанные предприятия смогут возобновить поставки в Россию с 8 августа. При этом поставляемая продукция должна быть выработана не ранее этой даты и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.